التعادل يحسم لقاء فيوتشر وزد بالجولة ١٥ من الدوري

حسمت نتيجة التعادل السلبي ، مواجهة زد وفيوتشر التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الممتاز.

بتلك النتيجة رفع فريق زد رصيده للنقطة ٢٢ في الترتيب الرابع، بينما رفع فريق فيوتشر رصيده للنقطة ١٦ في المركز الحادي عشر.

كان فريق فيوتشر قد بدأ اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم ، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، عمرو السيسي ، محمد صادق ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف



بينما جاء تشكيل زد على النحو التالي..:

علي لطفي في حراسة المرمى

الدفاع: أحمد قطة - مصطفى العش - محمد إسماعيل - أحمد ذكي

خط الوسط: رشاد أحمد - أحمد الصغيري - عبدالله مجدي

الهجوم: مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - أحمد عبدالنبي.