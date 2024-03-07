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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قمة نهائي كأس مصر .. كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل المران الأخير

مارسيل كولر
مارسيل كولر

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة للاعبين قبل خوض المران الأخير استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.
 

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قمة نهائي الكأس .. الأهلي بالقميص الأحمر والشورت الأسود والزمالك بالأبيض الكامل


وناقش المدير الفني للفريق مع اللاعبين العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.
ويختتم الفريق تدريباته اليوم بمدينة الرياض؛ استعدادا للمباراة التي تقام مساء غدٍ الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية.
كانت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية ظهر أمس الأربعاء، وخاض الفريق مرانه الأول على ملعب المباراة.

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