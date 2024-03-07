د. وجدي زين الدين: إشراف رئيس الوزراء على الإفراجات الجمركية يعكس السرعة والإنصاف

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، إن قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف سيكون له نتائج إيجابية ومرضية للمواطن من حيث انخفاض الأسعار وكبح جماح التضخم.

وأوضح زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلاميين محمد شردي ولبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن انخفاض الأسعار سيحدث بعد فترة ليست قصيرة من صدور القرار، فوفقًا لعلم الاقتصاد فالانخفاض يأخذ فترة تدريجية تمر بمرحلة مقاومة حتى نقطة الاستقرار، لافتًا إلى أن رفع سعر الفائدة البنكية 6% قرار جيد سيكون له مردود على ظاهرة التضخم في الأسعار.

وأشاد بجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على تهيئة المجال العام للاستثمار وتسهيل الإجراءات على رجال الأعمال، مؤكدًا أن خطوات الحكومة معادلة متكاملة لتوفير سبل الراحة للمواطنين فيما يتعلق بالأسعار.

ونوه إلى أن الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء على الإفراجات الجمركية رسالة مساندة لأرباب الأعمال وأصحاب المصانع، ورسالة تعكس انعدام البيروقراطية والمحسوبية في الإفراج ومد السوق بالسلع التي يحتاجها، ما ينتج عنه انخفاض في الأسعار وزيادة في الإنتاج بسبب توفير مستلزمات الإنتاج التي حدث لها تأثر نتيجة أزمة الدولار.