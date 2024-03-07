إفتتاح معارض "أهلا رمضان" بالقناطر الخيرية في القليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، عن افتتاح معرض “أهلا رمضان ” بمركز ومدينة القناطر الخيرية، وهو المعرض العاشر من إجمالي المعارض بالمحافظة، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لتخفيف العبء على المواطنين.

وجاءت أسعار السلع في معارض "أهلا رمضان" بالقناطر الخيرية على النحو التالي:-

سجل الأرز 24: 29 جنيهًا للكيلو و30 جنيهًا للحبة العريضة.

سجل السكر: 27 جنيها للكيلو.

سجل الزيت: 700 مل 50 جنيه.

سجل الزيت: 900 مل 55 جنيه

1 لتر من الزيت يزن 60 إلى 65 رطلاً.

وذكرت المحافظةفي بيان لها أنه سيكون هناك انخفاض بنسبة 20% إلى 35% في أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان بالقناطر الخيرية.



