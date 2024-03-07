وكيل صحة القليوبية يتفقد مبني عيادات افرينو

أجري الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، زيارة تفقدية لمبني عيادات افرينو، بناءاً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،

يتكون من ثلاث أدوار على النحو التالي:-

يضم الدور الأول عيادات الأسنان، ومعمل الأسنان، بالاضافة إلي مكتب صحة رابع التابع لإدارة شبرا شرق، لتسجيل المواليد والوفيات، والتطعيمات..

يضم الدور الثاني مستوصف الصدر وعيادات التأمين الصحي .

يضم الدور الثالث الإدارة الصحية بشبرا شرق، والقومسيون الطبي

وتفقد وكيل الوزارة الخدمات المقدمة داخل المبني، مكما تفقد عيادات الأسنان التابعة لمستشفي ناصر التخصصي، ووجه بضرورة رفع مؤشرات الأداء ونسبة العلاج التحفظي بالعيادة، بالاضافة استيفاء البيانات داخل سجلات العيادة.

وحرص على تفقد أعمال مكتب الصحة، وغرفة التطعيمات الخاصة بمكتب صحة رابع التابع للإدارة الصحية بشبرا شرق ، وتابع مؤشرات الأداء الخاصة بهما، بينما انتقد مستوي النظافة العامة، وأكد علي ضرورة الحفاظ علي نظافة المكان بصفة مستمرة علي مدار اليوم.

وكلف مدير الإدارة الصحية بشبرا شرق بسرعة تنفيذ الخطة التصحيحية المطروحة من خلال سيادته للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتخفيف العبء علي كاهل المواطن بافتتاح عيادات تخصصية اضافية، وتفعيل ركن للمشورة.