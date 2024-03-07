الخميس 07/مارس/2024 - 08:15 م 3/7/2024 8:15:51 PM

انجاز حقيقى مرئى وملموس لنا جميعا على أرض مصر برعاية فخامة الرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسى، فاهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة وحرص الرئيس على تنظيم مؤتمر خاص بهم سنويا تحت عنوان «قادرون باختلاف»، والالتقاء بالنماذج الناجحة منهم فى المجالات المختلفة والفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب لدمجهم فى المجتمع لهو إنجاز حقيقى يحسب للدولة المصرية ويحسب للقائد الانسان عبدالفتاح السيسى.

لذا يُعتبر عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى هو العصر الذهبى لذوى القدرات الخاصة، حيث حرصت الدولة فى دستور2014 على ضم عدد من المواد التى تضع الإطار التشريعى لتمكين ذوى الإعاقة، وإنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بقرار من رئيس الجمهورية، كما أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية «دمج.. تمكين ومشاركة»، كما أعلن الرئيس عن تخصيص عام 2018 ليكون عاما ذوى الاحتياجات الخاصة، كما خصصت الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة نسبة لتمثيلهم الدائم داخل مجلس النواب، فضلا عن العديد من المزايا التى تحققت على مدار الـ10 سنوات الماضية.

ولا شك أن ما تفعله الدولة المصرية الآن من عناية ورعاية لذوى الهمم، محل فخر واعتزاز ودليل قاطع على العمل بصدق نحو رفع كفاءاتهم وتنمية مهارتهم، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية واكتشاف مواهبهم ودعمهم بكافة الوسائل والطرق وفى مختلف المحافظات والمدن، والأهم أن احتفالنا بذوى الهمم، يسهم فى نشر الوعى بحقوقهم، والتصدى لظاهرة التنمر، أو التهميش، ويساهم أيضا فى ترسيخ منظومة القيم والأخلاقيات الإنسانية فى المجتمع المصرى فى ظل جمهورية جديدة قائمة على بناء الإنسان والحجر معا ٠٠٠٠