لزيادة الطاقة خلال ساعات العمل .. نصائح مهمة قبل شهر رمضان

بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، يعاني البعض في تلك الأيام من الشعور بالكسل وفقدان الطاقة، ويعاني الكثير من الإصابة بالإجهاد والتعب بسبب النشاط اليومي، الذي يؤثر سلبا على الصحة العقلية الناتج عن اضطراب الهرمونات.



ويبحث الأفراد عن أبرز الطرق والخطوات لأجل تجديد الطاقة والقدرة على ممارسة كافة الأمور المطلوبة في العمل بأداء جيد.

ومع حلول شهر رمضان الكريم، يؤجل الكثير من الأفراد مهام عملهم أو مذاكرتهم بعد تناول وجبة الإفطار أي في توقيت الماء، وذلك يتعارض مع الساعة البيولوجية للجسم مما يؤثر على مستوى التركيز والطاقة لتنفيد المهام بأداء جيد.

وأوضح الخبراء أن النوم من الخطوات المهمة التي تساعد في الحفاظ على توازن الهرمونات بالجسم، والسماح للعقل بالراحة لفترة كافية وأيضا للجسم للاستيقاظ بنشاط وحيوية.

نصائح وإرشادات

وقدم الخبراء عدد من النصائح والإرشادات التي تساعد في إمداد الجسم بالطاقة والتركيز خلال ساعات العمل في فترة قبل شهر رمضان وبعد وجبة الإفطار، منها:

-التعرض لأشعة الشمس:

يساعد التعرض لأشعة الشمس في الصباح من الأمور المهمة التي تزيد من طاقة الجسم والتمكن من ممارسة الأنشطة اليومية.

يساعد التعرض لضوء الشمس في تنشيط إنتاج الميلاتونين الذي يؤثر على نوم الفرد، كما تعزز من طاقته وتجعله قادرا على بذل المزيد من المجهود.

-الإكثار من شرب الماء:

يعد شرب الأمور من أهم الخطوات اللازمة لتعزيز طاقة الجسم مما يؤثر على تقوية الأداء المعرفي والجسدي.

-تقليل تناول الكافيين:

يلعب الكافيين دورا مهما في تعزيز الأداء العقلي وتوفير زيادة في الطاقة أو تقليلها، حيث أنه يجب تناول كمية معتدلة يوميا بنسبة 200 إلى 300 ملليجرام من الكافيين يوميا، أي حوالي كوبين من القهوة.

-التمارين الرياضية:

تساهم زيادة التمارين الرياضية في ارتفاع مستوى الطاقة لدى الفرد، حيث ينتج عنها المزيد من هرمونات الشعور بالسعادة، كما تزيد حجم ضخ الدم للقلب وتقوية الدورة الدموية.

وأضاف الأطباء أن التمارين الرياضية تساهم في عمل الإندروفين للحفاظ على توزان المزاج.

-الحرص على تناول البروتين في الوجبات:

عند الاستعانة بالبروتين الصحي في الوجبات، يساعد ذلك في الحفاظ على صحة الأفراد من خلال الشعور بالمزيد من الشبع والطاقة