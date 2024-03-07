الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 4 من أسرة واحدة متورطين في الإتجار بالنقد الأجنبي

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط 4 من أسرة واحدة وذلك لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى.

 

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وتورط المُتهمون في جرائم تحويل العملات بنظام المقايضة خارج القنوات والمصارف الحكومية الرسمية، وبحوزتهم كميات كبيرة من الدولار الامريكي والريال السعودي واليورو والعملات المصرية سبائك ومشغولات ذهبية .

وكانت مديرية أمن الدقهلية  قد تلقت إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام كلا من "عبداللطيف.ال.ع.ا"، 47 عاما، سائق، زوجته"وردة.ع.ح.ا"،46 عاما، ونجليهما "محمود"،17 عاما، ورفعت"،20عاما، طالب ويقيمون قرية نشا بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات والمصارف الرسمية، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد متخذين من المنزل محل سكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم غير المشروع. 

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة مكبرة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، وضبط المتحري عنهم الثانية والثالث بحوزتهم 108 ألف و 827 دولار أمريكي، و217 ألف و260 ريال سعودي، و600 يورو، و7 ملايين و287 ألف و810 جنيه مصري، و23 سبيكة ذهبية وزنت كيلو و95 جرام، ومشغولات ذهبية وزنها 345 جرام .

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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