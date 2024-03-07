"خماسي قدم جامعة المنيا" يحصد المركز الثالث في البطولة العربية الثامنة عشر

حصل فريق الكرة الخماسية بجامعة المنيا ، الذي شارك برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، بفعاليات البطولة العربية الثامنة عشر ، و التي أٌقيمت بجامعة الوادي الجديد ، على المركز الثالث ، وذلك بعد تحقيق الفوز على فريق جنوب الوادي ، وبمشاركة 15 فريق من الجامعات مصرية.

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، إهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية، بإعتبارها أداة تدفع الشباب الجامعي لإخراج مواهبهم وإشباع ميولهم ورغباتهم ، التي قد لا تصادف مجالاتهم العلمية ، مؤكدًا على حرص الجامعة ، بإشراك أبنائها المميزين في الأنشطة المختلفة ، وتأهيلهم للمنافسات المحلية والقمية ، وتحقيق التمثيل المُشرف لهم ولجامعتهم.

وأشرف على الوفد الذي ضم طلاب الجامعة الحكومية، وكذا طلاب الجامعة الأهلية خلال فعاليات البطولة، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور أحمد بسيوني رئيس الوفد، ومدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب ، ودكتور مصطفى شادي، والمدرب محمد صلاح.