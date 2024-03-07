سكرتير بنى سويف يتفقد معرض السلع الأساسية بمركز ناصر 

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، معرض السلع الأساسية بمدينة ناصر،ضمن سلسلة معارض "أهلاً رمضان" التي يتم تنظيمها على مستوى مدن المحافظة، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك ،وضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين

وتجول السكرتير العام المساعد، داخل المعرض، بشارع الجيش بمدخل المدينة،ويضم مجموعة من الباكيات والأقسام، تحوي المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت ومستلزمات الشهر الفضيل من الياميش وغيرها ،واحتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

والتقى بعض المترددين على المعرض،واستمع لأرائهم ومقترحاتهم في هذا الشأن،مؤكدًا توجيهات المحافظ د محمد هاني غنيم " بالمتابعة المستمرة وتضافر الجهود لتنفيذ خطة المحافظة والتي تتضمن إجراءات عملية للمساهمة في توفير السلع الغذائية واللحوم على اختلاف أنواعها بأسعار مناسبة للمواطنين

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أن معرض ناصر يعتبر سابع معرض تقيمه المحافظة،ليكتمل بذلك عدد المعارض التي أقيمت بمراكز المحافظة السبع،وذلك بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية بالمحافظة ، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة منعا للاحتكار، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم،مؤكدا على توجيهات المحافظ د محمد هاني غنيم" للمعنيين بالتموين والوحدة الاقتصادية والغرفة التجارية والوحدات المحلية ، بالمتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمعارض والتأكد من انتظام العمل وتسيير الحركة بمحيط المعرض ومتابعة التزام العارضين بالأسعار المقررة والجودة المطلوبة

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة كلٍ من علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر محمد بكري رئيس مدينة الفشن،الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية والتعاون _مسؤول المعارض والأسواق بديوان عام المحافظة ،والمختصين من التموين والوحدة المحلية والجهات ذات الصلة.

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