الحوثي: الأمريكي يغطي على جرائمه بخادع الشعوب وإلقاء القليل من الطعام إلى غزة

قال قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، إن العدو يبتكر جرائم بأشكال جديدة في غزة، مستهدفا النساء والأطفال وكل من يخرج للبحث عن الطعام.

وأضاف في تصريحات حول آخر التطورات والمستجدات في حرب غزة، أن العدوان الإسرائيلي الأميركي مُستمر للشهر السادس على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة.

وفي السطور التالية أبرز ما قاله من تصريحات :

العدوان الإسرائيلي الأمريكي يرتكب مجازر القتل الجماعية بالقنابل الأمريكية وبالتجويع الشامل والأوبئة

الإبادة في غزة تحصل في عصر تقدم الدول الغربية نفسها أنها في الذروة من الاهتمام بالقيم والأخلاق

الإجرام الإسرائيلي الأميركي بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة هو على مرأى ومسمع المجتمع الدولي

العدو يبتكر جرائم بأشكال جديدة في غزة، مستهدفا النساء والأطفال وكل من يخرج للبحث عن الطعام.

العدو يقتل الفلسطينيين أمام المستشفيات وفي المدارس والمخيمات وفي الطرقات

خلال هذا الأسبوع رفع العدو من جرائم الإبادة الجماعية في غزة بمتوسط 7 مجازر كل 24 ساعة على الأقل.

من المعيب على المجتمع البشري أن يسكت عن مظلومية غزة ويكتفي بالإدانة والتعاطف دون خطوات عملية لإيقافها.

من المعيب على المجتمع البشري أن يسكت عن مظلومية غزة ويكتفي بالإدانة والتعاطف دون خطوات عملية لإيقافها.

الأميركي يتحمّل الخزي والعار وله الدور الأول في الجرائم بحق الفلسطينيين في غزّة.

الأمريكي يحاول أن يغطي على جرائمه وأن يخادع الشعوب بإلقاء القليل من المواد الغذائية إلى غزة.

الأميركي يُقدّم عشرات الأطنان من الأسلحة إلى الإسرائيلي ليقتل بواسطتها الفلسطينيين في غزة.

مجموع ما ألقاه الأمريكي من مواد غذائية لا تصل إلى حمولة 3 أو 4 شاحنات ومع تنسيق عملياتي مع العدو لقتل من يتجمع للحصول عليها.

الأميركي يُعيق وصول المساعدات عبر الممرات البرية والبحرية وعبر المطارات إلى قطاع غزة.

لم يعد هناك من مكان آمن في غزة وكل شيء مستهدف بالأسلحة المحرمة دولياً.

الوضع الصحي في غزة يعيش حالة انهيار شامل، والمستشفيات المتبقية تعاني نقص الوقود والدواء، وبعض التقارير تتحدث عن مليون إصابة بالأمراض المعدية في أوساط أهالي غزة دون توفر الدواء.