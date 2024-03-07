قمة نهائي كأس مصر بالسعودية.. تفاصيل القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة

مع دقات السابعة والنصف من مساء غد الجمعة ، يستضيف ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض ، مواجهة الأهلي والزمالك المرتقبة ، لحساب نهائي بطولة كأس مصر.

ومن المقرر إذاعة المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية ssc ، وشبكة قنوات أون تايم سبورتس.



وتأتي ترددات القنوات الناقلة للمواجهة على النحو التالي :

قناه اون تايم سبورتس 1 ..

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي نايل سات.

القناة الرياضية السعودية SSC

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي.

القناة مشفرة.

القمر الصناعي: نايل سات



وأقيم صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني الخاص بالمواجهة المرتقبة ، وخلاله تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.

وتم التأكيد على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وناقش الاجتماع التفاصيل المتعلقة بمواعيد وصول الفريقين والنزول لبدء عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.