صاحب مطعم مع 10 سجائر محشوة بمادة الهيدرو

طلبت نيابة النزهة التحفظ على صاحب مطعم قبل سفره إلى قطر، ضبط بحوزته 10 سجائر محشوة بمادة الهيدرو في مطار القاهرة.

كما ضبط بحوزة المتهم سلاح أبيض "مطواة"، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كما حرزت النيابة المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق مع المتهم.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات من أجل إهدائها إلى صديق له في قطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق آخر جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب، وتبين وجود حفرتين بالعقار، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.