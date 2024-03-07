السجن 5 سنوات لمُدان بإحداث عاهة مستديمة باستخدام مادية كاوية

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الخميس، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن 5 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخصٍِ آخر.

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صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر عبده الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر محمد عتمان، والمستشار أحمد عبد المولي ابراهيم ، وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 27584 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الدلنجات، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بقيام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بإلقاء مادة كاوية، بدائرة المركز.

وأظهرت التحقيقات وجود وجود خلافات سابقة بين المجني عليه "ح.ا.ش" تاجر طيور وبين المتهم "ن.م.ع" عامل ، وعلي خلفية ذلك، توعد المتهم المجني عليه بالإيذاء، وفوجئ المجني عليه بقدوم المتهم ومباغته، بأن ألقى عليه مادة كاوية استقرت بوجهه وجسده، والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة حوالى 30%، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).

كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها.

وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).