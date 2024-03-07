قمة نهائي كأس مصر .. موعد المواجهة المرتقبة والقنوات الناقلة

مع دقات السابعة والنصف من مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة ، يستضيف ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض ، قمة الكرة المصرية المرتقبة بين الأهلي والزمالك ، لحساب نهائي بطولة كأس مصر.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية ، ومجموعة قنوات ssc السعودية الرياضية.



وخلال الاجتماع الفني الخاص باللقاء ، والذي أقيم صباح اليوم الخميس تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.

وتم التأكيد على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وناقش الاجتماع التفاصيل المتعلقة بمواعيد وصول الفريقين والنزول لبدء عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.