ضخ كميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، طرح السلع المدعمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية، والتوسع فى منافذ عرض وبيع السلع الغذائية، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ، ضمن تطبيق مبادرة "خفض الأسعار".

وأكد تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة أمام التوسع ، في تنفيذ مثل تلك المبادرات ، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين ، في كافة القطاعات وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، وزعت الوحدات المحلية شنط سلع غذائية مدعمة ، على قرى المراكز ، من خلال سيارات متنقلة ، حيث تتم أعمال التوزيع تحت إشراف الوحدة المحلية ، ومكاتب التموين ، لضمان عدالة التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه.

تواصل الوحدات المحلية، ضخ السلع الإستراتيجية الأساسية بمنافذ البيع، إلى جانب إقامة معرض اهلا رمضان ، والمنتشرة على مستوى المراكز، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، وتوفير احتياجاتهم بالمنافذ بتخفيضات تتراوح ما بين، 25 – 30%.