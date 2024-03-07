تكريم أسرة الراحل العامري فاروق قبل قمة نهائي كأس مصر

أعلنت اللجنة المنظمة لنهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك ، والمقرر إقامته بالمملكة العربية السعودية ، في تمام السابعة والنصف من مساء غد الجمعة ، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض ، تكريم العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء الراحل ، في شخص أسرته قبل بدء اللقاء.





وأقيم صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني الخاص بالمواجهة المرتقبة ، وخلاله تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.

وتم التأكيد على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وناقش الاجتماع التفاصيل المتعلقة بمواعيد وصول الفريقين والنزول لبدء عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.