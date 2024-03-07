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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشناوي يصل السعودية لمؤازرة الأهلي في قمة نهائي الكأس

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الأهلي

وصل محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى فندق إقامة بعثة الأهلي بمدينة الرياض، والتي تستعد لخوض مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر.
 

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الأهلي يخوض مرانه الختامي بعد قليل في السعودية استعدادًا لقمة الكأس


وحرص الشناوي على التواجد مع الفريق بفندق الإقامة لدعم اللاعبين قبل المباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.
ويغيب كابتن الفريق عن المباراة بسبب خضوعه لبرنامج علاج طبيعي بعد ما تعرض للإصابة في الكتف خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
وخلال الاجتماع الفني للمباراة تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.
وتم التأكيد على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

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