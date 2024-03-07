المنيا تنفذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة ، والتي بدأت ٢٤ فبراير الماضي، للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة، سواء قائمة أو في المهد ، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 81 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف خلال اليومين الماضيين، منها، 26 حالة تعد بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة بمراكز ، مغاغة ، وسمالوط ، وبنى مزار شمال المنيا ، و٤٥ حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، بعدد من مراكز المحافظة، و10 حالات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني ، مخالف لقانون 119 بمراكز ، مطاى ، وسمالوط ، وأبو قرقاص، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض ، بإستخدام معدات الوحدات المحلية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.