الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قضايا المراهقات بالروايات العربية والأجنبية.. رسالة ماجستير بجامعة عين شمس

بوابة الوفد الإلكترونية

حصلت الباحثة آية محمد مصطفى على درجة الماجستير من قسم الإعلام وثقافة الأطفال بجامعة بتقدير ممتاز.

 

 

نوقشت رسالة الماجستير بعنوان معالجة الروايات العربية، والأجنبية المترجمة لبعض قضايا المراهقات دراسة تحليلية، وأشرف على الرسالة الدكتورة نرمين أحمد سنجر أستاذ الإعلام المساعد والدكتور نادر محمد.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور عمرو نحلة أستاذ الإعلام المساعد والدكتورة ابتسام محمود أستاذ الإعلام المساعد ووكيل شؤون الدراسات العليا بجامعة الأفروآسيوية، ومقدمة برنامج علشانك يا بلادي.

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