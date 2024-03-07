فيتامينات أساسية تخلصك من متلازمة هز الساقين

ينصح الأطباء من يعانون من متلازمة هز الساقين بضرورة تناول بعض الفيتامينات التي تسهم في علاجها، فهي حالة عصبية، تسبب إحساسًا بعدم الراحة في الساقين، ما يجبر الأشخاص على تحريكها بشكل لا إرادي.

فيتامنيات تعالج متلازمة هز الساقين

ووفقًا لما ذكره موقع تايمز أوف إنديا، تزداد متلازمة هز الساقين ليلًا، ما يسبب اضطراب النوم، وغالبًا ما ترتبط هذه الحالة بنقص الفيتامينات في الجسم منها فيتامنيات B وC وD وE، وفيما يلي نستعرض علاقة بعضها بالإصابة بهذه المتلازمة.

فيتامين ب

توفر مكملات فيتامين ب12 وب6، الراحة، بالإضافة إلى إن الأطعمة الغنية به، مثل البيض والأسماك والخضراوات النشوية، قد تخفف أعراض بالمتلازمة، علمًا بإنه يجب الحذرمن الإفراط في تناوله، بسبب التفاعلات المحتملة مع الأدوية الأخرى والآثار الجانبية الخفيفة.

فيتامين د

يساهم خلل الدوبامين الناتج عن نقص فيتامين د في ظهور متلازمة هز الساقين، لذا تضمين الأطعمة أو المكملات الغذائية الغنية بفيتامين د في نظامك الغذائي اليومي، قد يخفف من أعراضها عن طريق تعزيز صحة العظام، والعضلات، وتنظيم وظيفة الأعصاب.

فيتامين سي و أ

قد يخفف مزيج فيتامينات سي وأ من أعراض متلازمة هز الساقين عن طريق تقوية الجسم ضد تلف الخلايا.