الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس.. شهد سعر الدولار صباح اليوم الخميس بعدد من البنوك المصرية في بداية التعاملات، استقرارًا، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.
 

وفي هذا الصدد تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر العملة الخضراء صباح اليوم الخميس، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية وآخر الأخبار المتعلقة بها، وجاء سعره على النحو الآتي:

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الحمصاني : أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي رمزية وليست مالية

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.50 جنيه للشراء.

49.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.50 جنيه للشراء.

49.60 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.40 جنيه للشراء.

49.50 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.50 جنيه للشراء.

49.60 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
49.60 جنيه للشراء.

49.70 جنيه للبيع.

 
سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.30 جنيه للشراء.

49.40 جنيه للبيع.

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