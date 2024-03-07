للوقاية من سرطان القولون.. طبيبة تغذية تكشف أهم وجبات الإفطار

أوضحت أخصائية التغذية ميريدي بيرد المتخصصة في علاج مرضى السرطان، ما هي خيارات الإفطار التي يمكن أن تمنع تطور سرطان القولون والأمعاء، وتم الاستشهاد بنصيحتها بواسطة Business Insider.

ووفقا للخبيرة، فإن عصيدة الشوفان المطبوخة في الحليب مع إضافة الفاكهة مثالية لوجبة الإفطار، حيث تحتوي على كمية كبيرة من الألياف، وهي مادة غذائية للبكتيريا الجيدة الموجودة في المعدة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل العصيدة على حماية الأغشية المخاطية للقولون.

والطبق الثاني هو خليط الزبادي مع المكسرات والتوت، ويحتوي هذا الطبق على الكالسيوم والبروتينات والبروبيوتيك للمساعدة في دعم عملية الهضم الطبيعية.

تقول أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ألكسندرا أليسوفا حصريًا لموقع MedicForum: "يجب أن تكون وجبة الإفطار التي تعزز صحة الأمعاء غنية بالألياف، وتحتوي على البروبيوتيك وتوفر كمية معتدلة من مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية".

تسعة خيارات للإفطار مفيدة للأمعاء

الزبادي مع العسل والمكسرات

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك يمكن أن تعزز صحة النباتات المعوية يمكن للعسل والمكسرات إضافة نكهة وعناصر غذائية إضافية.

سلطة فواكه مع خبز الحبوب الكاملة

تحتوي الفواكه على الألياف والفيتامينات. يوفر خبز الحبوب الكاملة أليافًا إضافية.

الأفوكادو مع البيض على خبز الحبوب الكاملة

يحتوي الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة، وهي مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية. البيض مصدر جيد للبروتين.

بودنج الشيا بالفواكه

بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان وأحماض أوميغا 3 الدهنية. تضيف الفاكهة نضارة ونكهة.

عصير السبانخ الخضراء والموز وحليب اللوز

الأوراق الخضراء مليئة بالمواد المغذية والألياف. يضيف الموز الحلاوة، ويضيف حليب اللوز البروتين والكالسيوم.

الجبن القريش مع التوت

يحتوي الجبن القريش على البروتين والكالسيوم يضيف التوت الحلاوة ويوفر مضادات الأكسدة.

عصيدة الحنطة السوداء والمكسرات

الحنطة السوداء غنية بالألياف والمعادن يوفر التوت الحلاوة ومضادات الأكسدة، بينما توفر المكسرات الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.

أومليت خضار مشكلة

يحتوي البيض على البروتين، وتحتوي الخضار على الألياف والفيتامينات والمعادن. يمكنك إضافة الطماطم والسبانخ والفطر والفلفل.

فطائر الموز بالقمح الكامل مع الزبادي

يوفر الموز الحلاوة والألياف. تضيف فطائر القمح الكامل المزيد من الألياف، بينما يضيف الزبادي البروبيوتيك.