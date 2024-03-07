«شارع المعز».. الفوانيس تبدأ من 15 جنيهاً

يشهد شارع المعز ومنطقة الحسين بهجة رمضانية ذات طعم خاص، يمتد شارع المعز لدين الله الفاطمى من باب الفتوح، مروراً بمنطقة النحاسين، ثم خان الخليلى فمنطقة الصاغة، ثم يقطعه شارع «الموسكي»، ثم يقطعه شارع الأزهر، مروراً بمنطقة الغورية لينتهى عند باب زويلة، ومع نهاية السبيعينيات تم تسجيل شارع المعز ضمن قائمة التراث العالمى، الذى تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو».

انتشر فى شارع المعز محلات بيع الفوانيس واختلفت فى أشكالها وأنواعها منها المعدنية ومنها الخشبى ومنها البلاستيك «المستورد» واختلفت أسعارها وأحجامها فالفوانيس صغيرة الحجم والتى تستخدم كديكور وميداليات تبدأ أسعارها من 10 إلى 40 جنيهاً، أما الفوانيس متوسطة الحجم والتى يشتريها معظم المواطنين سواء للأبناء والأصدقاء فتبدأ أسعارها من 70 جنيهاً وتصل إلى 450 جنيهًا حسب الفانوس وحجمه ومنها الخشبى ومنها المعدنى، أما الفوانيس كبيرة الحجم فتبدأ أسعارها من 300 جنيه وتصل إلى 3500 جنيه حسب الحجم والشكل ومعظمها معدنى ويحرص على شرائها أصحاب المحلات والكافيهات لإضفاء بعض الأجواء الرمضانية داخلها.

و فى منطقة الحسين خاصة بجوار المسجد ينتشر باعة الملابس والإكسسوارات مثل الجلباب والإسدالات للسيدات والمصليات والسبح، وانتشرت بعض المنتجات الحديثة مثل شراء مصلية باسم الشخص الذى تريده وأيضاً هناك هدايا مغلفة مثل مصلية وسبحة بنفس الشكل واللون، وتكون على شكل هدايا وتبدأ الأسعار من 70 جنيهاً لسعر المصلية وتصل إلى 350 جنيهاً وتبدأ الهدايا للمصحف بسعر 250 جنيهًا وتصل إلى 450 جنيهاً، وتشهد المحلات إقبالًا متوسطًا من الزوار نظراً لارتفاع أسعار المنتجات مقارنة بالأعوام الماضية.

وجاءت أسعار بعض المحلات المخصصة للديكور والإضاءة والزينة والمفارش الرمضانية، فى شارع مرتفعة مقارنة بالعام الماضى بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وتبدأ أسعار الزينة والديكورات الخشبية والزجاجية من 40 جنيهًا إلى 750 جنيهاً ويبلغ وسعر فرع زينة مضيئة ألوان 5 أمتار 70 جنيهًا، فرع زينة ورقى ملون 7 أمتار بسعر 50 جنيهًا، والفانوس القماش يبدأ سعره من 50 جنيهاً للصغير ويصل إلى 250 جنيهاً للكبير حجماً وهو مخصص للديكور، وهناك أدوات وديكورات على أشكال فوانيس تترواح أسعارها من 100 إلى350 جنيهاً.

وتشتهر منطقة الحسين والمعز ببيع البخور ومستلزماته وأشكال المباخر والتى تشهد رواجاً مع حلول شهر رمضان الكريم، وتختلف أسعارها بحسب جودتها ومعظم البخور يأتى من دول الهند واندونيسيا وكمبوديا، وتبدأ أسعارها من 70 جنيهاً لعلبة للبخور العادى أما الأرابيسك والأندلسى فيصل سعره إلى 125 جنيهاً للعلبة، وتخطى سعر العود الهندى للبخور الفاخر 600 جنيه للعلبة، أما الخور الخشب العود النفيس فيصل سعره إلى 450 جنيهاً للعلبة.

كما استعدت المطاعم بمنطقة الحسين وشارع المعز استعداداً لشهر رمضان ببعض الديكورات، خاصة أن الشارع والمنطقة لا يزورها المصريون فحسب بل هى منطقة أثرية وسياحية من الدرجة الأولى وتشهد إقبالاً كبيراً من السائحين، وتشتهر منطقة الحسين والمعز ببيع المشروبات الرمضانية ومنها التمر هندى والعرقسوس والسوبيا والدوم والخروب والتى شهدت زيادة فى الأسعار هذا العام وتراوحت بين 100 و300 جنيه لكيلو العرقسوس، أما أسعار التمر فارتفعت ووصل سعر العلبة نصف كيلو إلى 80 جنيهاً فى ظل ارتفاع الأسعار هذا العام بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.