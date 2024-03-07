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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله: قصفنا مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" قصف مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم ‏الخميس 07-03-2024 مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية. ‏

 

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن صواريخ انطلقت منذ قليل من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، هذه الأثناء، وصفارات الإنذار تدوي في يعرا وعفدون .

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي سقطت في البحر اثر عطل فني.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدأ الجيش الإسرائيلي التحقيقات الداخلية للحرب حيث ستتناول التحقيقات الفترة من عام 2018 حتى اندلاع الحرب، وستفحص تصور الحدود والاستراتيجية تجاه غزة في السنوات الأخيرة.

 

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