حزب الله: قصفنا مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" قصف مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.

وقال حزب الله في بيان له: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم ‏الخميس 07-03-2024 مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية. ‏

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن صواريخ انطلقت منذ قليل من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي، هذه الأثناء، وصفارات الإنذار تدوي في يعرا وعفدون .

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي سقطت في البحر اثر عطل فني.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: بدأ الجيش الإسرائيلي التحقيقات الداخلية للحرب حيث ستتناول التحقيقات الفترة من عام 2018 حتى اندلاع الحرب، وستفحص تصور الحدود والاستراتيجية تجاه غزة في السنوات الأخيرة.