الأمن يضبط عامل لاتهامه بقتل زوجته

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عامل لاتهامه بقتل زوجته بسبب الخلافات العائلية، حيث تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة تدعى "د.م" 40 سنة بها طعنات نافذه بالجسم بمنطقة مساكن عبود بدائرة قسم شرطة الدلنجات، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ي . خ " زوج المجنى عليها لوجود خلافات عائلية.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والأداء المستخدمة فى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق اخر فقد نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بمطروح، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .







أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية ) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من نطاق دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .





عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (12,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 12 ألف قرص مخدر لعقار "تامول").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,1 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية