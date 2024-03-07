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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الأهلي السابق: "تركي آل شيخ جعل كأس مصر مثل نهائي المونديال"

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

قال شريف عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، إن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية جعل نهائي البطولة المصرية كأس مصر، مثل نهائي كأس العالم.

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وأضاف خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، أن كل ما يقدمه آل الشيخ من مفاجآت عديدة تعكس العلاقة القوية بين الدولتين المملكة والجمهورية.

شريف عبد المنعم: أتمنى فوز الأهلي بالمباراة

وأكمل، بالطبع أتمنى فوز الأهلي بالمباراة، لكن أمنيتي الكبيرة هي أن تخرج المباراة بالشكل اللائق لنا وللكرة المصرية، بعد هذه الجهود الكبيرة من جانب المملكة العربية السعودية.

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