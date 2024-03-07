حفيد مرزباخ يليى دعوة الزمالك لحضور نهائى كأس مصر

تواجد صباح اليوم الخميس جورج مرزباخ حفيد مؤسس نادي الزمالك، بفندق إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لحضور مباراة الأبيض أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، والمقرر لها يوم غدا الجمعة، بناءً على الدعوة المقدمة له من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقامت إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في وقت سابق، بتقديم دعوة لجورج مرزباخ بصفته حفيد مؤسس النادي للتواجد بملعب الأول بارك الذي سيستضيف اللقاء .

وحرص مسؤولو نادي الزمالك على الترحيب بجورج مرزباخ وتوفير كافة المتطلبات الخاصة به.

ومن المقرر أن يحضر جورج مرزباخ جزء من المران الأخير للفريق مساء اليوم على ملعب أكاديمية المهد الرياضية بمدينة الرياض، استعداداً لمباراة الأهلي المقرر لها غداً الجمعة في نهائي كأس مصر.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.



خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.