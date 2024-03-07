إنشاء أول عيادة قانونية بكلية حقوق جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن إنشاء أول عيادة قانونية بكلية الحقوق ( وحدة ذات طابع خاص)، وذلك بهدف تعزيز العدالة الإجتماعية وحقوق الانسان، من خلال إدماج القضايا المجتمعية في العملية التعليمية، وصقل خبرات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل القانوني، من خلال ما سيحصل عليها الطالب من معلومات وخبرات عملية خلال مشاركته في نشاطات العيادة.

وأكد رئيس الجامعة، أن إنشاء العيادة القانونية تعد تجربة فريدة وخطوة متميزة نحو نشر أساليب التعليم التفاعلي، فهي تعمل على تزويد مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات الاتصال مع المجتمع المحلي، كما تخدم وتساعد كافة الفئات المجتمعية من أبناء المجتمع السوهاجي من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني وحماية حقوق الإنسان المختلفة التى كفلها الدستور المصري، وتوظيف العلوم القانونية المختلفة، مؤكداً على أهمية تعزيز سيادة القانون في المجتمع المحلي وتوفير الأمن الإجتماعي من أجل الوصول إلى أعلى درجات العدالة.

وأضاف الدكتور رابح راتيب عميد الكلية أن موضوعات العيادة القانونية ليست محددة على سبيل الحصر، وليست ثابته علي مدار الوقت، بل تحددها أولويات المجتمع واهتماماته، وتتناول حقوق الإنسان وحرياته، سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية ، موضحاً انه يتم توزيع مهام الطلاب خلال عملهم في العيادة القانونية حول استخلاص المشكلة القانونية التي تواجههم في القضية الواقعية، وتحديد القانون أو مجموعة القوانين التي تنظم جوانبها (سواء أكانت جوانب موضوعية أوإجرائية)، ثم صياغة إستراتيجيتهم القانونية، وذلك تحت إشراف ومتابعة حثيثة وتوجيه مباشر من قبل أعضاء هيئة التدريس، و يتم في مساعدتهم على الفهم العميق للنصوص القانونية واجتهادات المحاكم المصرية، ودراسة الآراء الفقهية فيما يتعلق بالقضايا المعروضة عليه، ليتمكن الطالب من إعطاء الإجابة القانونية بشكل واضح.