رئيس أزهر سوهاج يشهد ختام تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي

شهد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الخميس، ختام تصفيات مسابقة تحدي القراءة العربي - الموسم الثامن- للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م .

وجرت التصفيات النهائية على مستوى المنطقة في الفترة من 5-7 من شهر مارس 2024م بمقر ديوان المنطقة القديم.

يذكر أن مسابقة تحدي القراءة العربي هي تحدي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال العام الدراسي.

وفي سياق متصل إفتتح الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج، معرض التربية الفنية ‏بمعهد فتيات أخميم، يرافقه الدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات، والدكتور هاني بري، مدير إدارة ‏أخميم، والذي نظمته أسرة التربية الفنية تحت إشراف الدكتور محمود ماهر، موجه عام التربية الفنية، وخلال ‏تفقده أعمال المعرض الفنية أشاد رئيس المنطقة بالأعمال المقدمة وأهمية هذه الأنشطة في تنمية مهارات ‏الطلاب والمشاركة المجتمعية.‏

وخلال زيارته للمعهد، شهد رئيس المنطقة حفل تكريم الشيخ الشاذلي حامد أمين، وكيل معهد فتيات أخميم ‏الإعدادي الثانوي، مشيدًا بجهوده طوال فترة عمله، وأنه كان مثالًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في ‏العمل.‏