إنطلاق مسيرة المشى إحتفالًا باليوم العالمى للمرأة بكفر الشيخ

بمشاركة 450 فتاة

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الخميس، إنطلاق مسيرة المشى إحتفالًا باليوم العالمي للمرأة بمشاركة 450 فتاة من عضوات مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، بالتزامن مع إنطلاق المسيرة بجميع محافظات مصر، بإشارة بدء أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبدأت المسيرة من أمام بوابة نادى كفر الشيخ، مرورًا بديوان مديرية الشباب والرياضة، وصولًا إلى نادى الإرادة والتحدي، وشارك فيها عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ وعدد من الشخصيات العامة.

وأكد المحافظ، أهمية دور المرأة في المجتمع، ودعمها في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحقيق النجاح في مختلف المجالات، وأنها شريك أساسي في عملية التنمية، مضيفًا أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بدعم المرأة، وتمكينها من خلال العديد من البرامج والمشاريع، موجهًا التحية للأم المصرية وأمهات الشهداء الأبرار، ولكل مصرية قائدة فى موقعها تحقق النجاح وتدفع مسيرة التنمية قدمًا على أرض مصر.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ الدكتور عزت محروس، إن إحتفالنًا اليوم بهذه المناسبة المهمة إنما يأتى تتويجًا وتقديرًا لمساهمات المرأة الفعالة بمجتمعاتها على مدار العقود الماضية في جميع المجالات "الإجتماعية، والسياسية، والثقافية، والإقتصادية" في بلادنا ومشاركتها في بناء أجيال تحمل المسئولية.