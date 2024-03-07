الزراعة: عقد اجتماع تشاوري لمناقشة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر

عقد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء اجتماعا مع ممثلي بعض الوزارات والمؤسسات وأجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الخطة الوطنية لمكافحة التصحر (2024– 2030) التي أعدها المركز بصفته نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بجهود الشركاء الوطنيين تمهيداً لتقديمها إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرUNCCD.

لجنة العلم والتكنولوجيا

وفي بداية اللقاء رحب شوقي بالحضور وأثنى على جهود لجنة العلم والتكنولوجيا والتي تضم خبراء من أساتذة المركز ورؤساء المركز السابقين وقال إنه تم تحديث وإعداد الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية المصرية الحالية (NSAP) برؤية مستقبلية بناء على تقييم خطط العمل الوطنية السابقة، وتهدف الخطة الحالية إلي تجنب مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتقليلهما إلى الحد الأدنى وعكس اتجاههما والتخفيف من آثار الجفاف في المناطق المتأثرة والمتضررة والحصول على أراضى خالية من ظاهرة التدهور، وتتوافق مع الإطار الاستراتيجى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2018 – 2030 وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وخطة التنمية الزرعية المستدامة المحدثة والصادرة فى 2019 وذلك فى الفترة من عام 2024 إلى 2030 عن طريق بناء القدرات وتبادل التجارب الناجحة ونقل التكنولوجيا وتوفير الدعم العلمي وزيادة الوعي وتعبئة الموارد المالية وتقديم المساعدة في تنفيذ السياسات على المستوى الوطني وتحت الوطنى.

وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة النقاط الرئيسية المتعلقة بتدهور الأراضي، والمشروعات المقترحة للتنفيذ ضمن الخطة الوطنية كما تم تسليط الضوء علي آليات توفير الدعم المالي لتنفيذ المشروعات المقترحة، وقامت الجهات المشاركة من مؤسسات ووزرات مختلفة،منها: وزارة الخارجية، ومجلس الوزراء، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة البيئة، ومركز البحوث الزراعية، وأكاديمية البحث العلمي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بالحوار والمناقشة ليتم اعتماد المقترحات لإعداد الاستراتيجية النهائية.