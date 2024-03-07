"حكاية حياة" ندوة ذاتية بكلية الزراعة فى جامعة الفيوم

شهد الدكتور جمال فرج وكيل كلية الزراعة بالفيوم لشئون التعليم والطلاب الندوة الذاتية "حكاية حياة" والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الندوات الذاتية الثانى عشر ٢٠٢٤ تحت شعار مكافحة الفساد والتحديات الاقتصادية (رؤى وحلول شبابية) وحاضرت خلالها الطالبة ندى السيد بالفرقة الرابعة.

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمود عبد الفتاح عميد كلية الزراعة.

حضر الندوة الدكتور عبد المنعم ماهر منسق الأنشطة الطلابية بكلية الزراعة، وأعضاء لجنة تحكيم المهرجان، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الخميس بقاعة الأستاذ الدكتور سعد نصار.

تاريخ الفساد ..ممارسات غير اخلاقية

عرضت الطالبة ندى السيد لتاريخ الفساد والذى بدأ منذ خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان واستوطن كوكب الأرض مُعرّفة الفساد بأنه مجموعة من النتائج المترتبة على ممارسات غير أخلاقية وغير واعية، كما استعرضت تقسيمات وانواع الفساد المختلفة، وكذلك أسبابه وركزت فى عرضها على مشكلة الفساد فى مجال الزراعة، وتتمثل فى تبوير الأراضي وتجريف التربة واستيراد كيماويات ومواد مسرطنة، وكذلك ضعف الرقابة على التصنيع الزراعي.

وقدمت لعدد من الحلول المقترحة من وجهة نظر شبابية لمعالجة ظاهرة الفساد ومنها وضع قوانين صارمة رادعة لمكافحة ومتابعة تطبيقها وتشجيع الصناعات المحلية وريادة الأعمال.

يذكر أن لجنة التحكيم لمهرجان الندوات الذاتية الثاني عشر برئاسة الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من الدكتور بيومي طاحون، والدكتور محمد كمال، والدكتورة مي مواهب.

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