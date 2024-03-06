مستشار وزير الزراعة: معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة أن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على جميع احتياجتهم من السلع والمواد الغذائية استعداداً لشهر رمضان المبارك .

ازدحاما شديدا

وشهدت جميع المنافذ داخل المعرض ازدحاما شديدا من المواطنين ليعكس ذلك رضائهم التام عن جودة وأسعار السلع المعروضة .

وأضاف "صالح" إن المعرض يفتح أبوابه يوميا للجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، مؤكدا على توافر جميع السلع والمنتجات الغذائية، وأن هناك أسعار بعض السلع تشهد انخفاضا منها الدواجن الطازجة بقيمة 5 جنيهات في الكيلو .

وأشار صالح إلى تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية لمواجهة الطلب المتزايد من المواطنين، وأن تكون المنتجات بجودة عالية ووفقا للأسعار والتخفيضات المعلنة.