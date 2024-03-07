الإحصاء: 60% نسبة مشاركة النساء في الانتخابات الرئاسية 2024

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ان عدد الاناث فى مصر بلغ 51.5 مليون نسمة في ،وذلك وفقا لتقديرات السكان في1/1/2024 وبلغ عدد السكان المصريين بالداخل (105.9مليون نسمة) حيث مثلت الإناث منهم 51.5 مليون نسمة بنسبة 48.6%.وبلغت نسبة النوع 106% (أي أن هناك 106 ذكر لكل 100أنثى).

جاء ذلك فى بيانً صحفى اصدره الحهاز اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، تقديراً لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، وجاء الإحتفال بهذا اليوم لأول مرة في 8 مارس 1909 حيث قامت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر في شوارع نيويورك، وهن يحملن الخبز اليابس وباقات الورد، وطالبت هذه المسيرة بتخفيض ساعات العمل ووقف تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع وكانت حركة "الخبز والورد" قد شكلت بداية حركة نسوية داخل الولايات المتحدة تطالب بكافة الحقوق الأساسية للمرأة بما في ذلك الحق السياسي والمساواة في ظروف العمل. وكان الاحتفال الأول بالمناسبة تخليدا لتلك الاحتجاجات ومن ثم اندفعت الحركة نفسها إلى أوروبا إلى أن تم تبني اليوم على صعيد العالم كله ويتم الإحتفال هذا العام تحت شعار"الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم" وبهذه المناسبة يصدر الجهاز في هذا اليوم بياناً صحفياً يستعرض أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات .



واشار الحهاز الى ان نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي بلغت 48.8% مقابل 51.2% للذكور.وفقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس للتعليم العالى (2022/2023)

وتباينت نسب القيد الإجمالى للإناث (وهى نسبة الإناث المقيدات إلى الإناث في نفس فئة العمر) في مختلف المراحل التعليمية كالتالي : مرحلة التعليم قبل الابتدائي 23.4%.والمرحلة الابتدائية 106.4% (تشمل إجمالي المقيدين بالمرحلة الابتدائية وكذا الراسبين والمنتسبين بالمنازل). والمرحلة الإعدادية 105.8% ،والثانوي العام 40.3%، الثانوي الفني (تجارى 16.9%، صناعي 12.2%، .......الخ).

(%) وبلغ معدل التسرب في عامي (2020/2021 - 2021/2022) فى المرحلة الابتدائية 0,2% للإناث مقابل 0,3% للذكور للعام الدراسي، بينما بلغت 1.9% للإناث في المرحلة الإعدادية مقابل 1.6% للذكور فى نفس العام.



وارتفع عدد عقود الزواج عام 2022 حيث بلغ 929428 عقد مقارناً بعام 2021 حيث كان 880041 عقد.وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام (2021/2022) كما ارتفعت عدد حالات الطلاق إلى 269834 حالة عام 2022 مقارناً بعام 2021 حيث كان 254777 حاله.



وبلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 15.9% من اجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل 69.6% للذكور.وفقا للبيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2023 وبلغ معدل البطالة للإناث 17.8% مقابل 4,7% للذكور. وبلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 13,1% مقابل 66.3%. للذكور.وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 85.3% من إجمالي المشتغلات مقابل 60.5% للذكور.

وبلغت نسبة النساء اللاتي يعملن بمهنة الاخصائيات والمهن العلمية 30.6% من إجمالي المشتغلات، بينما مثلت القائمات بالأعمال الكتابية 8.7%، أما نسبة من يعملن بالوظائف الفنية ومساعدو الأخصائيين 10.8%، المشتغلات في الزراعة والصيد 18.1%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 18.3%، وكانت أقل نسبة للعاملات في المهن الحرفية ومن إليهم 2.0%.



واشار الجهاز الى ان المراة حصلت على 6 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 18% من عدد الوزراء في الحكومة. وحصلت المرأة في البرلمان على 162 مقعد في البرلمان (نظام التعيين 14سيدة، 148سيدة بنظام الانتخاب) أى تمثل 27% من مجلس النواب. وبلغت 60% نسبة مشاركة النساء فى الانتخابات الرئاسية 2024 حيث قدّرت أعداد النساء اللاتى يحق لهن التصويت فى الانتخابات بـحوالى 26 مليونًا، بنسبة 48.5 % من أعداد الناخبين، بينهن حوالى 15 مليونًا من الشابات، وحوالى 11 مليونًا من السيدات كبيرات السن.



وحول المجلس القومى للمرأة 2023:

في مجال التمكين السياسي: توعية الناخبات بأهمية صوتهن الانتخابي وعدم الانسياق وراء الشائعات من خلال حملة بلدي أمانة حيث تم عمل (طرق أبواب وندوات وأمسيات ثقافية للأسرة المصرية).

في مجال التمكين الإقتصادى: استكمل المجلس أنشطة برنامج (تحويشة) للادخار والاقراض الرقمي، من خلال فريق عمل مؤهل من (1,340) ميسرة مالية ومشرفين ميدانيين ومشرفي محافظات وإتاحة فرصة عمل لهم بالمشروع كوكلاء تغيير وميسرات ماليات.

تم إقامة 23 نموذج محاكاة بنكية “تحويشة في بنك” على مستوى 20 محافظة لنشر ثقافة الادخار والاقراض الرقمي بالمجتمعات المستهدفة.

استحداث وتسجيل حقوق الملكية الفكرية لشخصيتين فنيتين “رشيدة” وفصيلة” لتوصيل رسائل مبسطة للسيدات في إطار نشر ثقافة الادخار والاقراض الرقمى.

في مجال التمكين الاجتماعي: التوعية والتثقيف بمفهوم القضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال برنامج “جلسات دوار”، حيث تم تنفيذ (12,395) جلسة دوار.

استفاد (91,937) مستفيد/ة من أنشطة (دوّي) التفاعلية (دوائر حكي للفتيات والأولاد بالمدارس وأولياء الأمور، نوادي المشاهدة)، والتي هدفت إلى تشجيع الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.

في مجال الحماية

إطلاق مبادرة تحت عنوان “سفراء ضد الختان“ تضم نخبة من القادة الدينيين من الأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية بطوائفها الثلاثة والمتخصصين الاجتماعيين والصحيين المعنيين بقضية ختان الإناث.

تنفيذ الحملة الممتدة لطرق الأبواب “احميها من الختان” والتي وصلت الى (3,374,956) مستفيد/ة. وتدريب 200 من القادة والرموز الدينية على استخدام الأساليب التدريبية المتنوعة كنماذج المحاكاة والأنشطة الجماعية.