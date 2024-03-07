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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قطع المياه لمدة 6 ساعات ببعض مناطق فيصل بالجيزة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق:" عمرو بن العاص بالكامل من شارع فيصل حتى شارع المنشية، الصفا والمروة، الطوابق".                                                

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر ٢٠٠ مم؛ لتحسين الضغوط بمنطقة عمرو بن العاص- كفر طهرمس، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة ٦ ساعات بدءاً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٨/ ٣ / ٢٠٢٤  وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٩/ ٣/ ٢٠٢٤  لربط الخط الجديد مع الخط القائم.                          

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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