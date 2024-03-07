الخميس 07 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس وزراء أرمينيا : مصر والأهرامات تحتل شهرة عالمية عظيمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت منطقة آثار أهرامات الجيزة  نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.

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وكان في استقباله أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي رافقه في جولة بالمنطقة الأثرية استهلها بزيارة الهرم الأكبر، حيث أبدي رئيس الوزراء الأرميني إعجابه الشديد بالهرم، واستمع إلى شرح مفصل عن طريقة بناء الهرم وعدد الأحجار به ومصدرها، كما تضمنت الجولة زيارة منطقة البانوراما وتمثال أبو الهول حيث تعرف على طريقة نحت التمثال ولوحة الحلم.

وقال الرئيس الأرمينية أن مصر تمتلك حضارة عظيمة تستحق إن تحتل بها مكانة عالمية كبيرة  .والاهرامات تحتل شهرة عالمية وواسعة والعالم كله يترقب افتتاح المتحف الكبير بشغف وترقب لما سيضيفه لمكانة مصر الحضارية.

كما قام أشرف محيي الدين باستعراض مشروع تطوير الخدمات  بمنطقة آثار الهرم، الذي يتم تنفيذه حاليا، وما يتضمنه المشروع من مكونات تهدف لتحسين التجربة السياحية لزائري المنطقة الأثرية.

وقد حرص رئيس الوزراء الأرميني والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية، تخليدا لهذه الزيارة.

الجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الأرميني قام بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط أمس.

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