رئيس الوزراء: لن نسمح للسوق السوداء بإحباط المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ وزارة الداخلية والجهات الأمنية لديها توجيهات بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق السوداء ومنظومة الشبكات غير الرسمية التي كانت تسيطر على تحويلات المصريين في الخارج وباقي المعاملات غير الرسمية، مؤكدا: «مفيش دولة تسمح بهذا الكلام».

البنوك المصرية

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بميناء الإسكندرية، وأذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «نستهدف أن يكون لدينا سوقا واحدة في الفترة القادمة، وهي البنوك المصرية والآليات والقنوات الشرعية والرسمية في الدولة لتدبير العملة».

هدفنا نعيد التوازن للاقتصاد المصري

وتابع رئيس الوزراء: «هذه حرب، حرب كي نضمن ونعيد التوازن للاقتصاد المصري وسوق العملة الذي أثر على الاقتصاد، وخلق حالة من اليأس والإحباط لكل المواطنين وسمح بالمتاجرة في أسعار السلع».

وواصل: «التقيت التجار والمصنعين وقالوا إنّهم كانوا يعانون من الدولار ولا يعرفون السبيل إلى توفيره، وكنا نوفره من السوق السوداء، ما كان يضطرنا إلى تسعير سلعنا بسلع السوق السوداء، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية تستهدف توحيد سعر الصرف».