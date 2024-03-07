مدبولي: الدولة تخطط لصفقات استثمارية كبرى جديدة لتدبير السيول المالية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاستثمارات الضخمة التي دخلت مصر، والاتفاق الذي جرى إعلانه مع صندوق النقد الدولي، أمس، فضلا عن مشروع تطوير رأس الحكمة، وغيرها من الإجراءات، يضمن لمصر أن عددا من شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، ستضع مبالغ لمساعدة ودعم مصر خلال الفترة القليلة جدا المقبلة.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

أضاف خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، وعرضته قناة إكسترا نيوز: «تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، والدولة منفتحة وتعمل وتخطط لصفقات كبيرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وتابع: “هدفنا تدبير السيول المالية، التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة التي عانينا منها في مسألة العملة الصعبة، إلى جانب ضمان توافر هذه العملات من خلال الاستثمار والتصرف في الأصول وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة”.