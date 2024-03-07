الخميس 07 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

هل تشهد الأسعار انخفاضًا خلال الفترة المقبلة؟ خبير يُجيب

الدكتور مصطفى ابو
الدكتور مصطفى ابو زيد- الخبير الاقتصادي

 قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اتخاذ قرار السعر العادل للجنيه أو السعر الصحيح للجنيه بالتأكيد سيكون له تداعيات على ارتباك السوق وعمليات البيع والشراء في الوقت الحالي وبالتالى نجد فى الوقت الحالى بعد قرار البنك المركزى هدوء فى حركة توريد السلع والمنتجات لحين استقرار سعر الصرف ليستطيع المنتجين إعادة حساب التكلفة والتسعير.

txt

بعد رفع الفائدة.. تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم

txt

جيروم باول: الفيدرالي ليس على عجلة لـ خفض الفائدة.. ويستبعد الركود

قرار البنك المركزي 

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن فى الأيام الأولى لقرار البنك المركزى بعد تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بقيمة 6% خلال اجتماعه بالأمس ستكون الأسعار كما هى لأنه تمت الإنتاج وفقا للتسعير العالى للسوق الموازى وبالتالى ليس هناك أى ارتفاع آخر فى الأسعار.

سعر الصرف في الجهاز المصرفي 

وتوقع، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تشهد الأسعار في الأسابيع والشهور تراجعًا وفقا لسعر الصرف المستقر فى الجهاز المصرفي خلال الفترة الحالية. 

مواد متعلقة

بعد رفع الفائدة .. سعر اليورو الأوروبي بالبنوك الان

خبير: رفع سعر الفائدة ٦٪ يستهدف كبح جماح التضخم

اقتصادي يكشف أسباب رفع الفائدة 6٪

جاب الله: رفع سعر الفائدة لـ6% يقضي على السوق السوداء للدولار

أسهم "وول ستريت" ترتفع وسط آمال بخفض الفائدة في أميركا
الجريدة الورقية