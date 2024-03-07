هل تشهد الأسعار انخفاضًا خلال الفترة المقبلة؟ خبير يُجيب

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اتخاذ قرار السعر العادل للجنيه أو السعر الصحيح للجنيه بالتأكيد سيكون له تداعيات على ارتباك السوق وعمليات البيع والشراء في الوقت الحالي وبالتالى نجد فى الوقت الحالى بعد قرار البنك المركزى هدوء فى حركة توريد السلع والمنتجات لحين استقرار سعر الصرف ليستطيع المنتجين إعادة حساب التكلفة والتسعير.

قرار البنك المركزي

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن فى الأيام الأولى لقرار البنك المركزى بعد تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بقيمة 6% خلال اجتماعه بالأمس ستكون الأسعار كما هى لأنه تمت الإنتاج وفقا للتسعير العالى للسوق الموازى وبالتالى ليس هناك أى ارتفاع آخر فى الأسعار.

سعر الصرف في الجهاز المصرفي

وتوقع، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تشهد الأسعار في الأسابيع والشهور تراجعًا وفقا لسعر الصرف المستقر فى الجهاز المصرفي خلال الفترة الحالية.