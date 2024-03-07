بعد رفع الفائدة.. تعرف على سعر الدولار في البنوك اليوم

بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف أمس، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مرة أخرى داخل البنوك المصرية والعاملة في مصر.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدولار في البنوك قبل بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، وذلك بحسب آخر تحديث بمواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.43 للشراء، و 49.57 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.50 للشراء، و 49.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 49.50 للشراء، و 49.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.50 للشراء، و 49.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 49.40 للشراء، و 49.50 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.50 للشراء، و 49.60 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.50 للشراء، و 49.60 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 49.50 للشراء، و 49.60 للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامي49.65 جنيه للشراء، و 49.70 جنيه للبيع.