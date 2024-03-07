رئيس لجنة تحكيم جائزة المتحررات من الأمية يُسلم جوائزها لعام 2024

قام الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، رئيس لجنة تحكيم جائزة المتحررات من الأمية ، بتسليم الجوائز للفائزات ودعمهم ومساندتهم ، لتشجيع سيدات وبنات مصر على محو الأمية لعام 2024.

وجاءت الاحتفالية بحضور مجلس أمناء جمعية المرأة والمجتمع وشركاء المبادرة العربية «تمكين» بقيادة السيدة الفاضلة / سهام نجم … رئيسة جمعية المرأة والمجتمع… ومؤسسة جائزة (تمكين المتحررات من الامية). ، وتم اختيار الفائزات المتحررات من الأمية من خلال لجنة تحكيم من الشخصيات العامة وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لمحو الأمية.

وفي كلمته أعرب الدكتور عمرو الليثي عن سعادته بوجودي بين حضراتكم، وكلي حرص على حضور اجتماعكم سنويا، مع وبين صانعي المبادرة العربية (تمكين واستدامة).. بقيادة السيدة الفاضلة / سهام نجم … رئيسة جمعية المرأة والمجتمع… ومؤسسة جائزة (تمكين المتحررات من الامية).

واضاف الليثي انه لمن الملهم حقا رؤية الكثير من المتفانين، يجتمعون اليوم من أجل معايشة ومعالجة هذه القضية الهامة: مكافحة أمية المرأة ، تلك القضية التي تمس نصف المجتمع … ذات الأبعاد المؤثرة على أسرنا ومجتمعنا ككل … فمكافحة أمية المرأة خطوة حاسمة نحو المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة … فأمام المرأة المتعلمة، تفتح أبواب التمكين: لعالم من المعرفة، مما يسمح لهن باتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهن وتعليمهن وأعمالهن …

التنمية الاقتصادية: وما يصاحبها من زيادة النمو الاقتصادي الوطني والحد من الفقر.

التغيير الاجتماعي: فنجد سيداتنا مشاركات بنشاط في مجتمعاتهن، متجاوزات الأعراف الاجتماعية الضارة التي تحد من شراكتها لنصفها الاخر.

وتابع الليثي تتطلب مكافحة أمية المرأة نهجا متعدد الأوجه.… وهكذا حقا، تديرون مشروعكم الأكبر … مع شركاء مؤمنين برسالتكم السامية، حيث تشرف جمعية واحد من الناس ان تكون إحداهم … فمن خلال معالجة الأسباب الجذرية، والاستثمار في البرامج الفعالة، وتضخيم أصوات النساء أنفسهن، يمكننا بشكل جماعي خلق مستقبل أكثر إنصافا لهن ولمجتمعاتهن

انني في هذا الإطار، كرئيس لاتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ادعم هذا الجهد وأعضده آملا ان نكون اشمل و أكثر تأثيرا …ولتتسع الدائرة بمبادرة توقيع مذكرة تفاهم مع هذه الجمعية الرائدة تحقيقا للتكامل و التعاون في هذا المضمار … لنرتقي بعملنا المشترك الي منحي اكثر شمولا … بين دول الاتحاد و المبادرة العربية. … وكلنا تطلع إلى تغيير ملموس في حياة أسرنا.… دعونا نترك هذا التجمع بالتزام متجدد وخطط ملموسة وهدف مشترك… لبناء عالم تتاح فيه لكل امرأة الفرصة: للازدهار والأزهار، مطلقين العنان لإمكانات ملايين النساء وتمكينهن من تشكيل مستقبل أكثر إشراقا.

يذكر أن جائزة المتحررات من الأمية تأتي في إطار انعقاد المنتدى السنوي التاسع للمبادرة التي أطلقتها الجمعية في مارس 2015 كمبادرة إستراتيجية لتعليم الكبار وتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة 2015-2030.

وتهدف المبادرة إلى تحريك القوى الحيوية والفاعلة والناشطة في المجتمع من مؤسسات وأفراد للمشاركة في قضايا محو الأمية وتعليم الكبار وبناء الوعي ودعم التعلم مدى الحياة سبيلا لبناء مجتمعات التعلم والمعرفة ودعم آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمتحررات من الأمية، كذلك تستهدف المبادرة توفير آليات للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمتحررات من الأمية من خلال التمكين من مشروعات.