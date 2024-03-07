الخميس 07 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

"اللهب" قد تكون مسؤولة عن قطع كابلات الإنترنت في البحر الأحمر

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أنه من المرجح أن تكون مرساة "اللهب" الخاصة بالسفينة، التي تعرضت لهجوم من قبل جماعة "أنصار الله" والتي تعرضت للغرق، هي السبب بقطع كابلات الاتصالات في البحر الأحمر، في فبراير الماضي.

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ونقلت الوسائل عن مدير عام اللجنة الدولية لحماية الكابلات البحرية، ريان وبشال، قوله: "القصف من قبل الحوثيين أدى على الأرجح إلى سقوط مرساة السفينة، ما أدى إلى تلف الكابلات القريبة من المكان الذي غرقت فيه (السفينة) تحت الماء".

وبحسب "بلومبيرغ"، تواجه اللجنة، وهي مجموعة تمثل مشغلي الكابلات البحرية، عقبات في تأمين إصلاح هذه الكابلات في ضوء هجمات "أنصار الله" المستمرة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الاتصالات الدولية "سيكوم" عن خلل في بنيتها التحتية في البحر الأحمر، ما أثر على نظام الكابلات في أفريقيا، وتوجهت الشكوك نحو منطقة نشاط "أنصار الله" اليمنية كمكان محتمل للعطل.

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الجريدة الورقية