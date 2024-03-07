النعماني يكرم أمين جامعة سوهاج المساعد لبلوغه السن القانونية

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المحاسب عبدالصبور إبراهيم محمد أمين الجامعة المساعد لبلوغه السن القانونية، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، اللواء طارق حافظ مدير إدارة الأمن الجامعي، وعدد من عمداء الكليات، ومديري الإدارات والعاملين.

وخلال كلمته أكد النعماني على أن المحتفي به شخص يجتمع الجميع على إخلاصه في عمله وإلتزامه بالقوانين واللوائح، مثال يحتذى به في القيم والالتزام والأخلاق، وله بصمة واضحة في الجامعة خلال مسيرة عمله الطويل بمختلف مناصبه الإدارية السابقة، موضحاً حرص كافة موظفي إدارات المركزية ومن عمل معه على مدار مشواره الوظيفي على حضور الحفل، متمنيًا له التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

وقال أمين عام الجامعة أن المحتفى به ممن يشهد لهم بالإستقامة، الإخلاص والاجتهاد في العمل، وسوف تفقد الجامعة رمزاً من رموزها الإدارية، الذين أفنوا أعمارهم في إعلاء شأن الجامعة والإرتقاء بها، وأنهوا مشوارهم الوظيفي بشكل مشرف، داعياً له أن يكمل حياته بموفور الصحة والعافية.

وقد أعرب المكرم عن بالغ سعادته بالحفاوة التي لمسها من كل الحضور، مؤكداً على أنه طوال مشواره العملي كان شديد الحرص على تأدية كل واجباته بكل اجتهاد، وتكريمه اليوم وحضور كل زملاؤه هو أبلغ تقدير لكل ما قدمه خلال وظيفته، وأكبر دليل على ترابط موظفي الجامعة وولائهم لها، مقدماً شكره واعزازه لكل الحضور .

ومن الجدير بالذكر أن المكرم من مواليد ١٠ مارس ١٩٦٤، بمدينة ناصر بسوهاج، حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة، ثم دراسات عليا في المراجعة، ثم دبلومة إدارة المستشفيات والمنظمات الصحية، قد تم تعيينه عام ١٩٩٠، كأخصائي شئون مالية بالإدارة المركزية، ثم تدرج في وظائف مدير لشئون الأطباء بكلية الطب البشري، مديراً لشئون العاملين بالمستشفى الجامعي، ثم مديراً للشئون المالية بالمستشفى الجامعي، و مديراً لمكتب عميد كلية الطب البشري، ثم مدير عام للموارد البشرية بالإدارة المركزية وأخيراً أمين مساعد للجامعة.