تبدأ غدًا.. نوة الحسوم تضرب الإسكندرية (الأشد عنفًا)

النوات.. تتعرض الإسكندرية خلال فصل الشتاء للعديد من النوات التي تُلقي بظلالها على كافة أنحاء البلاد، حيث تعد من أبرز الظواهر المناخية الطبيعية المرتبطة بتغيرات الطقس وفصول العام.

النوات اضطرابات جوية

والنوات هي اضطربات جوية تنشأ عنها دوامة هوائية دائرية أو بيضاوية ذات ضغط منخفض وسط مساحة ضغطها مرتفع، وتندفع فيها الرياح على شكل حلزوني نحو مركز منخفض بحيث يكون سيرها ضد اتجاه عقارب الساعة.

وتتعرض الإسكندرية اعتبارًا من غدًا الجمعة إلى نوة الحسوم التي تعد من أكثر النوات عنفًا نظرًا لشدتها وتنشط فيها حركة الرياح.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم المعلومات عن نوة الحسوم:

تبدأ نوة الحسوم يوم 9 مارس كل عام وتستمر لمدة 7 أيام

تهب النوة على الإسكندرية أمطار متفاوتة الشدة

تتميز برياح جنوبية غربية

تهب في شكل رياح جنوبية غربية وأمطار غزيرة

سميت نوة الحسوم بهذا الاسم نظرًا لشدتها ويصاحبها برق ورعد وأمطار

وخلال هذه النوة ترتفع أمواج البحر وتتوقف حركة الصيد وأحيانًا حركة الملاحة البحرية

كما تتعرض الإسكندرية لبعض النوات والتي تعد الأخيرة منها كالآتي:

نوة الشمس الكبيرة تبدأ 18 مارس وتستمر يومين

نوة العوة وبرد العجوزة تبدأ 24 مارس وتستمر 6 أيام

ومع انتهاء نوة العوة التي تعد الأخيرة خلال الشتاء، تبدأ رياح الخماسين لتعلن شم النسيم ويأتي فصل الربيع الذي يعتدل فيه الطقس ويكون أكثر دفئًا ثم يأتي فصل الصيف.

تحذيرات الأرصاد الجوية

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق، وأيضًا نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.