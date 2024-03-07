محافظ أسوان يتابع أعمال القافلة الطبية بوحدة أسرة الرقبة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال القافلة الطبية التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء بوحدة طب أسرة الرقبة بمركز دراو على مدار يومين بحضور الدكتور خالد الحسينى مدير مكتب المستشار الطبى لمجلس الوزراء ، والدكتور أحمد السيد عضو اللجنة الطبية ومنسق القوافل الطبية ، وبمرافقة الدكتور محمد سعيد مدير مديرية الصحة حيث يتم تنظيم القافلة الطبية بالتعاون بين المحافظة ، والتأمين الصحى الشامل ، ومؤسسات صناع الخير والدواء للجميع وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى أماكن إقامتهم ، وبرعاية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وأضاف محافظ أسوان أن القافلة الطبية تستهدف علاج المرضى الغير قادرين وتوفير الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات اللازمة والأدوية وصرف العلاج وإجراء العمليات مجاناً وذلك فى تخصصات ( الرمد والجلدية والباطنة والأطفال والعظام والأنف والأذن والحنجرة ) خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس الجارى ، وتجدر الإشارة إلى أنه أعمال القافلة تستمر على مدار 4 أيام ، منها يومى 5 و 6 مارس بمنطقة غرب سهيل داخل وحدة الخزان غرب ، ويومى الخميس والجمعة 7 و 8 مارس بوحدة الرقبة التابعة لمركز دراو ، وتستهدف إجراء الكشف الطبى على 5 ألاف حالة ، فيما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى مستشفيات التأمين الصحى الشامل.