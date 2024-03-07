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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المبعوث الأممي يدعو البرلمان الليبي إلى العمل على تسوية سياسية تفضي للانتخابات

المبعوث الأممي إلى
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الخميس، مواصلة مشاوراته الهادفة للتوصل إلى تسوية سياسية تقود إلى الانتخابات في ليبيا، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

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وقال باتيلي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنهما "تبادلا وجهات النظر حول الوضع الحالي للعملية السياسية"، مشيرًا إلى أنه جدد دعوته لمجلس النواب إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.

وأضاف أنهما "اتفقا على مواصلة المشاورات للدفع نحو تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات وضمان وحدة ليبيا وإلى استقرار وسلام مستدامين في البلاد".

وكانت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي طالبت، الشهر الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، بإبعاد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلف مناسب له يساعد على حل الأزمة السياسية في البلاد.


 

 

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