رحلات سياحية وترفيهية لأوائل الطلاب بكفر الشيخ

استقبل محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، وفدًا من الطلاب الأوائل من المراحل التعليمية المختلفة بعد زيارة عدد من الأماكن السياحية بالمحافظة، منها مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي وقضاء رحلة ترفيهية بالمراكب النيلية بنهر النيل وزيارة مكتبة دسوق بحديقة العائلات بمدينة دسوق فضلاً عن زيارة متحف آثار كفرالشيخ ومسار العائلة المقدسة وكنيسة العذراء مريم بسخا بمدينة كفرالشيخ، والذي نظمته ادارة السياحة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وكلف المحافظ بتوفير كل ما يلزم لراحة الطلاب وتعريفهم بآثار ومعالم محافظة كفر الشيخ التاريخية، وخلق جو من البهجة والسعادة، مشيدًا بجهود الطلاب المتفوقين، وحثهم على الإستمرار في التميز والتفوق.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، وصفاء العبد مدير ادارة السياحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.