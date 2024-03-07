رئيس الوزراء، يتفقد مصنع الحرير الصناعى والبوليستر بكفر الدوار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع الحرير الصناعى والبوليستر بكفر الدوار وشاهد رئيس الوزراء ، عرضا عن تطوير المصنع وامكاناته وحجم الانتاج للسوق المحلى ومعدلات التصدير.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال تفقده المصنع، أن الدولة تستهدف دعم الصناعة الوطنية، موصحًا أن إجمالى ما تستورده الدولة من البوليستر يقترب من 800 مليون دولار سنوياً. ويعقب ذلك توجهه لميناء الاسكندرية ليشهد الإفراج عن البضائع من ميناء اسكندرية، و يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانىء المصرية المختلفة، حيث تشمل البضائع المفرج عنها تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.



يأتى قرار الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الاجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفير السلع بالإسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.خاصة بعد القرارات الاخيرة لتحرير سعر الصرف وزيادة ايعار الفائدة فى اطار منظومة الاصلاحات المالية والنقدية التى تتخذها الدولة لمواجهة التضخم وتحقيق الاستقرار للاسواق