النقل تنفي بيع قضبان ومهمات السكة الخاصة بقطار أبو قير بالمزاد

ردت وزارة النقل على ما تم نشره من فيديوهات عبر أحد قنوات اليوتيوب المغرضة بشأن قيام وزارة النقل برفع قطار أبو قير من الخدمة ونقل القضبان ومهمات السكة إلي أرض شركة النحاس تمهيدًا لبيعها بالمزاد.

وأكدت وزارة النقل على عدم صحة خبر بيع القضبان والمهمات الناتجة من خط أبو قير بالمزاد وأن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة وتؤكد الوزارة الحقائق التالية:

1- تم البدء في إيقاف قطار أبوقير لبدء عمل الشركات المنفذة لمشروع مترو الإسكندرية علي نفس المسار.

2- جارِ رفع المهمات وقضبان السكة وتخزينها بأحواش التخزين التابعة للهيئة بكل من (أبيس - طنطا – المنيا – قنا – البوصيلي) حيث يتم فحصها وتجهيزها تمهيدًا إلى نقلها إلى مواقع خطوط السكة الحديد الجديدة الجاري إنشاؤها مثل خطوط (المناشي / 6 أكتوبر - السادات / كفر داوود - الروبيكي / العاشر / بلبيس - مرسي مطروح / جرجوب ) وتطوير واستعادة ورفع كفاءة بعض الخطوط مثل خط الفردان / بئر العبد

3 - أما بخصوص القضبان الموجودة بأرض شركة النحاس فهي ناتج القضبان التي كانت تشغل مسار خط السكة الحديد داخل هذه الأرض والتي تم تخصيصها لتكون الورشة الرئيسية لمشروع مترو الإسكندرية وسيتم نقل هذه القضبان أيضاً إلي أحواش التخزين التابعة للهيئة

4 - تؤكد وزارة النقل ان كافة أعمال رفع السكة والمهمات مؤمنة تماماً ومراقبة بالكاميرات لمنع سرقة أو تسرب أي مهمات منها .

5 - كما تؤكد وزارة النقل ضرورة عدم تناول أي بيانات مغلوطة ومضللة عن مرفق السكك الحديدية ومرافق النقل بشكل عام حتي لا يتعرض ناشرها للمسائلة القانونية.



